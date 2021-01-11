أحمد الفيشاوي يروج لفيلم "30 مارس"

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روج الفنان أحمد الفيشاوي لفيلمه الجديد والذي يحمل اسم "30 مارس" وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتب "الفيشاوي" قائلا: "30 مارس تفتكروا ايه اللي هيحصل".



فيلم "30 مارس" بطولة خالد الصاوي ودينا الشربيني وأحمد خالد صالح وصبري فواز وأسماء ابو اليزيد، إخراج أحمد خالد موسى وكشف "الفيشاوي" عن بوستر العمل من خلال منشور عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" وكتب قائلا: " 30 مارس".