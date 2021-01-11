أسعد بشارة: السماح باحتفالات رأس السنة تسبب في تفاقم أزمة كورونا بلبنان

الإثنين 11/يناير/2021 - 09:35 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
قال الكاتب الصحفي أسعد بشارة، إن السماح باحتفالات رأس السنة، تسبب في تفاقم أزمة فيروس كورونا بلبنان وتفشي الوباء، موضحًا أن ذلك يرجع لأسباب عدة منها غياب الوعي لدي المواطنين كذلك عدم تعامل الدولة مع الوضع بأهمية وإدراك الخطورة التي من الممكن أن يسببها هذا الفيروس اللعين.

وأضاف بشارة، في حديثه لقناة"الغد"، أن ما سبب ما يحدث في لبنان وعدم السيطرة على الفيروس وتفشيه بصورة كبيرة وبات لبنان من 3 دول الأكثر انتشارا لفيروس كورونا بين سكانه رغم قلة الكثافة السكانية، موضحا أن لبنا به غياب للدولة المركزية والسلطة مع عدم اتخاذ إجراءات حازمة فعالة تستطيع السيطرة على الوضع الوبائي والحفاظ على المواطنين وصحيتهم وسلامتهم.

وأوضح أن السماح بإقامة احتفالات في ليلة رأس السنة ساهم وساعدة في انتشار الفيروس، مشيرا إلى أن إلقاء المسئولية على المواطنين وغياب الوعي ليس هو الحل وأن رئيس الجمهورية أكد أن المسئولية تكمن في حكومة تصريف الأعمال والمسئول عنها حسان دياب، لكن المسئولية تكمن في غدارة الأزمة من قبل الشلطات المسئولة عن حكم لبنان.

كما أكد أن لبنان الآن الوباء تفشى به، والسلطة تركت الحبل على الغارب ولم تعد لديها القدرة على ضبط والتحكم في الازمة، مشيرا إلى أنه بالنظر إلى إسرائيل التي أعنلت عن تلقيحح كل مواطنيها ضد الوباء لبنان لم يعد قادر على ذلك لضعف الحكومة وإدراتها للأزمة كذلك عدم القدرة على استيراد لقاحات فيروس كورونا، كما أن المستشفيات الحكومية والخاصة لم تعد قادرة على التعامل مع الوضع.

ودعا الرئيس اللبناني ميشال عون إلى إعلان حالة الطوارئ الصحية في البلاد لمواجهة فيروس كورونا، من جانبه أعرب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب عن أسفه لخروج الوضع عن السيطرة، مرجعا ذلك إلى عدم التزام المواطنين بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة لحماية اللبنانيين.

أخبار تهمك

الكاف يعلن الموعد النهائي لكأس السوبر الإفريقي

منذ ساعتين و 20 دقيقة

الزمالك يضع شرطا لبقاء ساسي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - موسيماني يستبعد 6 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة الإنتاج الحربي

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يطالب نجم الفريق بعدم التركيز مع العروض الخارجية

منذ أقل من ساعة

رسميا.. ريال مدريد أفضل فريق في تاريخ أوروبا

منذ ساعة و 28 دقيقة

"الصحة" تزف خبرًا سارًا حول إصابات كورونا

منذ يوم

إصابة الإعلامي مفيد فوزي بفيروس كورونا

منذ ثلث ساعة

شاهد.. بشرى سارة لمستخدمي الإنترنت في مصر

منذ يومين

حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم منتخب مصر

منذ أقل من نصف ساعة

بشرى سارة في برشلونة قبل السوبر الإسباني

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على تفاصيل تجديد عقد نجم الأهلي مع القلعة الحمراء

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل.. نقيب الممثلين يقرر إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة المهنة

منذ يومين

أطال معهم فيروس كورونا وتعرضو لصعوبة في التنفس.. سيناريو الراحلة رجاء الجداوي يطارد يسرا

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يحصّن الحاوي الجديد من عروض الاحتراف الخارجي

منذ أقل من ساعتين

بيراميدز يكلف سيف زاهر بحملة الدفاع عن رمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل .. " الدولار" يحقق خسائر جديدة مقابل الجنيه في تعاملات اليوم

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:31 م

إصابة الإعلامي مفيد فوزي بفيروس كورونا

الأهلي يطالب نجم الفريق بعدم التركيز مع العروض الخارجية

08:58 م

الكاف يعلن الموعد النهائي لكأس السوبر الإفريقي

07:33 م

الزمالك يحصّن الحاوي الجديد من عروض الاحتراف الخارجي

07:59 م

تعرف على تفاصيل تجديد عقد نجم الأهلي مع القلعة الحمراء

07:04 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض