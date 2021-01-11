أسعد بشارة: السماح باحتفالات رأس السنة تسبب في تفاقم أزمة كورونا بلبنان

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قال الكاتب الصحفي أسعد بشارة، إن السماح باحتفالات رأس السنة، تسبب في تفاقم أزمة فيروس كورونا بلبنان وتفشي الوباء، موضحًا أن ذلك يرجع لأسباب عدة منها غياب الوعي لدي المواطنين كذلك عدم تعامل الدولة مع الوضع بأهمية وإدراك الخطورة التي من الممكن أن يسببها هذا الفيروس اللعين.



وأضاف بشارة، في حديثه لقناة"الغد"، أن ما سبب ما يحدث في لبنان وعدم السيطرة على الفيروس وتفشيه بصورة كبيرة وبات لبنان من 3 دول الأكثر انتشارا لفيروس كورونا بين سكانه رغم قلة الكثافة السكانية، موضحا أن لبنا به غياب للدولة المركزية والسلطة مع عدم اتخاذ إجراءات حازمة فعالة تستطيع السيطرة على الوضع الوبائي والحفاظ على المواطنين وصحيتهم وسلامتهم.



وأوضح أن السماح بإقامة احتفالات في ليلة رأس السنة ساهم وساعدة في انتشار الفيروس، مشيرا إلى أن إلقاء المسئولية على المواطنين وغياب الوعي ليس هو الحل وأن رئيس الجمهورية أكد أن المسئولية تكمن في حكومة تصريف الأعمال والمسئول عنها حسان دياب، لكن المسئولية تكمن في غدارة الأزمة من قبل الشلطات المسئولة عن حكم لبنان.



كما أكد أن لبنان الآن الوباء تفشى به، والسلطة تركت الحبل على الغارب ولم تعد لديها القدرة على ضبط والتحكم في الازمة، مشيرا إلى أنه بالنظر إلى إسرائيل التي أعنلت عن تلقيحح كل مواطنيها ضد الوباء لبنان لم يعد قادر على ذلك لضعف الحكومة وإدراتها للأزمة كذلك عدم القدرة على استيراد لقاحات فيروس كورونا، كما أن المستشفيات الحكومية والخاصة لم تعد قادرة على التعامل مع الوضع.



ودعا الرئيس اللبناني ميشال عون إلى إعلان حالة الطوارئ الصحية في البلاد لمواجهة فيروس كورونا، من جانبه أعرب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب عن أسفه لخروج الوضع عن السيطرة، مرجعا ذلك إلى عدم التزام المواطنين بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة لحماية اللبنانيين.



