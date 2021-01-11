عضو نقابة الصحفيين: أجور الصحفيين ستفاجئ الجميع لو أعلن عنها (فيديو)

الإثنين 11/يناير/2021 - 08:47 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال هشام يونس، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن الحديث عن انخفاض أجور الصحيين ذو شجون منذ عدة سنوات،والكلام عن أجور الصحيين أو معاشهم في الفضاء العام، سيكون مفاجئًا للكثيرين.

وتابع"يونس"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن انخفاض أجور الصحفيين غير مقبول، خاصة أن دخول الصحفيين محدودة ويُعد من أقل الدخول في الدول العربية بالكامل، مشيرًا إلى أن السوق الصحفي يتراجع بشكل كبير، خاصة الصحافة الورقية.

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