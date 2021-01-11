البرلمان العربي يشيد بقرار الإدارة الأمريكية تصنيف «الحوثيين» جماعة إرهابية

الإثنين 11/يناير/2021 - 10:00 م
بوابة الفجر


رحب عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي بقرار الإدارة الأمريكية تصنيف ميليشيا ‏الحوثي الانقلابية جماعة إرهابية ووضع قيادتها على قائمة الإرهاب.

واعتبر العسومي، في بيان له اليوم، أن هذا القرار من شأنه أن يضع حدًا للأعمال ‏الإرهابية التي تقوم بها هذه الميليشيا الإرهابية، سواء الانتهاكات الإنسانية وجرائم الحرب التي تقوم بها بحق المدنيين الأبرياء ‏من أبناء الشعب اليمني والحكومة الشرعية، أو استهدافها المستمر لدول الجوار بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة ‏المفخخة، وكذلك تهديدها المباشر لأمن الملاحة الدولية في منطقة البحر الأحمر، فضلًا عن مساعيها الدائمة لإفشال كافة الجهود ‏السياسية لحل الأزمة اليمنية مما فاقم من معاناة الشعب اليمني الشقيق.‏

وشدَّد رئيس البرلمان العربي، على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات مماثلة ووقف الدعم الذي يقدمه النظام الإيراني لهذه ‏الجماعة الإرهابية، سواء بالمال أو السلاح أو التكنولوجيا العسكرية المتقدمة، لتنفيذ أجندته التخريبية الهادفة إلى نشر الفوضى ‏والدمار والعنف في المنطقة العربية.‏

وأكد العسومي في الوقت ذاته على الموقف الثابت والدائم للبرلمان العربي بشأن دعم كافة الجهود العربية والدولية ‏بهدف التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة اليمنية في جميع أبعادها، استنادًا إلى المرجعيات الثلاث: مبادرة مجلس التعاون ‏الخليجي وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وبخاصة القرار رقم ‏‏2216.‏

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