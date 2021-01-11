ارباح البنوك الأمريكية تتجه لتراجع قياسي فصلي تحت ضغط تفشي كورونا

الإثنين 11/يناير/2021 - 08:59 م
بوابة الفجر
عندما تبدأ أكبر البنوك الأمريكية الإعلان عن نتائج الربع الرابع يوم الجمعة، قد تظهر بعض العناوين الرئيسية أن الأرباح تراجعت بنسبة تصل إلى 40% عن العام السابق قبل تفشي الوباء.

لكن المستثمرين سيركزون على البحث عن أدلة على انتعاش الأرباح المتوقع في عام 2021.

قال جيسون جولدبيرج المحلل في باركليز: “يمكنك أن تنظر إلى الربع الرابع على أنه ربع انتقالي نوعًا ما حيث تضع بعض التحديات من عام 2020 في مرآة الرؤية الخلفية وتتطلع إلى عام 2021 المحسن”.

قال جولدبرج إن الوباء تسبب في انخفاض أسعار الفائدة وأدى إلى انخفاض قياسي في الهامش بين ما يفرضه المقرضون على القروض وما يدفعونه مقابل المال.

كما دفع الوباء البنوك الأمريكية الكبرى إلى تخصيص أكثر من 65 مليار دولار لخسائر القروض المتوقعة.

من هذه النقاط المنخفضة، يمكن للبنوك أن تشهد أرباحًا أكثر من الضعف في الربعين الأول والثاني من عام 2021 ، وفقًا لتقديرات Refinitiv’s IBES.

وارتفعت أسهم البنوك بنسبة 35% منذ أوائل نوفمبر.

منذ ذلك الحين ، بدأ توزيع لقاحات COVID-19 الفعالة ، وتولى الديمقراطيون السلطة في واشنطن ، ووعدوا بمزيد من الحوافز الاقتصادية.

وقال مجلس الاحتياطي الفيدرالي إنه سيسمح للبنوك بإعادة شراء الأسهم مرة أخرى ، مما سيزيد من أرباح السهم.

عمل المحللون على تصعيد تقديرات عام 2021 ، لكنهم أظهروا حتى يوم الجمعة أن Citigroup Inc أبلغت عن انخفاض أرباحها بنسبة 42٪ في الربع الأخير من العام ، بينما سجلت Wells Fargo & Co انخفاضًا بنسبة 39٪.

وتشير تقديرات شركة JPMorgan Chase & Co إلى انخفاض أكثر اعتدالًا بنسبة 5٪.

في الأسبوع التالي، من المتوقع أن يسجل Bank of America Corp انخفاضًا في الأرباح بنسبة 33٪ فصليًا.

أخبار تهمك

"الصحة" تزف خبرًا سارًا حول إصابات كورونا

منذ يوم

تعرف على تفاصيل تجديد عقد نجم الأهلي مع القلعة الحمراء

منذ ساعتين و 12 دقيقة

الكاف يعلن الموعد النهائي لكأس السوبر الإفريقي

منذ أقل من ساعتين

عاجل - موسيماني يستبعد 6 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة الإنتاج الحربي

منذ ساعتين و 44 دقيقة

بيراميدز يكلف سيف زاهر بحملة الدفاع عن رمضان صبحي

منذ ساعتين و 48 دقيقة

أطال معهم فيروس كورونا وتعرضو لصعوبة في التنفس.. سيناريو الراحلة رجاء الجداوي يطارد يسرا

منذ ساعتين و 26 دقيقة

الزمالك يحصّن الحاوي الجديد من عروض الاحتراف الخارجي

منذ ساعة و 17 دقيقة

تعرف على سبب غياب نجم الزمالك عن مواجهة المصري

منذ ساعة و 17 دقيقة

الزمالك يضع شرطا لبقاء ساسي

منذ حوالي 7 ساعات

شاهد.. بشرى سارة لمستخدمي الإنترنت في مصر

منذ يومين

موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمباراة الإنتاج الحربي

منذ ساعتين و 46 دقيقة

تعرف موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

رسميا.. ريال مدريد أفضل فريق في تاريخ أوروبا

منذ أقل من ساعة

عاجل .. " الدولار" يحقق خسائر جديدة مقابل الجنيه في تعاملات اليوم

منذ حوالي 8 ساعات

بشرى سارة في برشلونة قبل السوبر الإسباني

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نقيب الممثلين يقرر إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة المهنة

منذ يومين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:33 م

الكاف يعلن الموعد النهائي لكأس السوبر الإفريقي

الزمالك يحصّن الحاوي الجديد من عروض الاحتراف الخارجي

07:59 م

تعرف على تفاصيل تجديد عقد نجم الأهلي مع القلعة الحمراء

07:04 م

بيراميدز يكلف سيف زاهر بحملة الدفاع عن رمضان صبحي

06:28 م

عاجل - موسيماني يستبعد 6 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة الإنتاج الحربي

06:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض