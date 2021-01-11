هيونداي تخطط للتعاون مع أبل لإنتاج سيارة جديدة

الإثنين 11/يناير/2021 - 08:35 م
هيونداي وأبل - صورة أرشيفية
هيونداي وأبل - صورة أرشيفية
تخطط شركة هيونداي الكورية الجنوبية لإنتاج سيارة جديدة، ولكن تنوي الشركة التعاون مع آبل، لإافة اللمشات التكنولوجيا للسيارة المنتظرة.

وأدلت هيونداي بدولها وأبدت شركة السيارات الكورية استعدادها لمساعدة أبل في إنتاج السيارة.

حيث قالت الشركة في بيان رسمي: "نحن نتفهم أن أبل تجري مناقشات مع العديد من شركات صناعة السيارات العالمية، بما في ذلك هيونداي".

وأوضح البيان لوجود تواصل قريب بين هيونداي وأبل، كما أضاف: "بما أن المناقشة في مرحلتها الأولى، لم يتم تقرير أي شيء".

أعادت هيونداي صياغة البيان ليبدو أكثر عمومًا دون التصريح باسم أبل، ما يبدو كتأكيد على رغبة أبل بعدم الافصاح عن شيء في هذه المرحلة، وذلك بعد دقائق من نشره.

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