هنا الزاهد تشارك جمهورها بصورة جديدة عبر "إسنتجرام"

الإثنين 11/يناير/2021 - 09:11 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
شاركت الفنانة هنا الزاهد، جمهورها ومتابعيها بـ صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

حيث ظهرت "هنا الزاهد، في الصور باطلالة صيفية، حيث ارتدت بنطال جينز وبلوزة، ونالت الصورة اعجاب العديد من متابعيها.

يشار إلى أن هنا الزاهد تشارك في فيلم "الغسالة" المعروض حاليا بالسينما مع أحمد حاتم ومحمود حميدة، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، ومحمد سلام، وتأليف عادل صليب، وإخراج عصام عبد الحميد.

وقدمت هنا الزاهد العام الماضى فيلم "قصة حب" بمشاركة أحمد حاتم، فرح يوسف، ياسر الطوبجى، علا رشدى، حنان سليمان وإخراج عثمان أبو لبن وحقق نحاحًا جيدًا لما به من قصة رومانسية.

وشاركت فى فيلمين خلال عام 2018 وهما "بنى آدم" مع يوسف الشريف ودينا الشربينى وأحمد رزق وإخراج أحمد نادر جلال، و"عقدة الخواجة" مع حسن الرداد وإخراج بيتر ميمى.

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هنا الزاهد حلوة الدنيا سكر الفنانة هنا الزاهد

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