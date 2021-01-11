مستشار الرئيس يكشف أخر تطورات الحالة الصحية لوائل الإبراشي

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كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، اخر التطورات الصحية للفنانة يسرا، والإعلامي وائل الإبراشي، بعد إصابتهما بفيروس كورونا.



وقال مستشار الرئيس، خلال تصريحات إعلامية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين: "نتيجة الفنانة يسرا أصبحت سلبية وتماصلت للشفاء، اما حالة الإعلامي وائل الإبراشي مازالت إيجابية، وعلاجه في حاجة إلى بعض الوقت، وندعو الله أن يشفيه".



وتابع أن البعض تستمر حالته إيجابية بالكورونا لفترة، رغم موت الفيروس او توقف نشاطه، وهذا يرجع إلى أن البقايا المتواجد منه في جسم الإنسان تعطي عينات إيجابية بعض الوقت.

