مستشار الرئيس يكشف أخر تطورات الحالة الصحية لوائل الإبراشي

الإثنين 11/يناير/2021 - 08:39 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، اخر التطورات الصحية للفنانة يسرا، والإعلامي وائل الإبراشي، بعد إصابتهما بفيروس كورونا.

وقال مستشار الرئيس، خلال تصريحات إعلامية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين: "نتيجة الفنانة يسرا أصبحت سلبية وتماصلت للشفاء، اما حالة الإعلامي وائل الإبراشي مازالت إيجابية، وعلاجه في حاجة إلى بعض الوقت، وندعو الله أن يشفيه".

وتابع أن البعض تستمر حالته إيجابية بالكورونا لفترة، رغم موت الفيروس او توقف نشاطه، وهذا يرجع إلى أن البقايا المتواجد منه في جسم الإنسان تعطي عينات إيجابية بعض الوقت.

أخبار تهمك

بشرى سارة في برشلونة قبل السوبر الإسباني

منذ حوالي 4 ساعات

بيراميدز يكلف سيف زاهر بحملة الدفاع عن رمضان صبحي

منذ ساعتين و 48 دقيقة

أطال معهم فيروس كورونا وتعرضو لصعوبة في التنفس.. سيناريو الراحلة رجاء الجداوي يطارد يسرا

منذ ساعتين و 26 دقيقة

تعرف على سبب غياب نجم الزمالك عن مواجهة المصري

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل - موسيماني يستبعد 6 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة الإنتاج الحربي

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل.. نقيب الممثلين يقرر إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة المهنة

منذ يومين

تعرف موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمباراة الإنتاج الحربي

منذ ساعتين و 46 دقيقة

الكاف يعلن الموعد النهائي لكأس السوبر الإفريقي

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يضع شرطا لبقاء ساسي

منذ حوالي 7 ساعات

رسميا.. ريال مدريد أفضل فريق في تاريخ أوروبا

منذ أقل من ساعة

الزمالك يحصّن الحاوي الجديد من عروض الاحتراف الخارجي

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل .. " الدولار" يحقق خسائر جديدة مقابل الجنيه في تعاملات اليوم

منذ حوالي 8 ساعات

"الصحة" تزف خبرًا سارًا حول إصابات كورونا

منذ يوم

شاهد.. بشرى سارة لمستخدمي الإنترنت في مصر

منذ يومين

تعرف على تفاصيل تجديد عقد نجم الأهلي مع القلعة الحمراء

منذ ساعتين و 12 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:33 م

الكاف يعلن الموعد النهائي لكأس السوبر الإفريقي

الزمالك يحصّن الحاوي الجديد من عروض الاحتراف الخارجي

07:59 م

تعرف على تفاصيل تجديد عقد نجم الأهلي مع القلعة الحمراء

07:04 م

بيراميدز يكلف سيف زاهر بحملة الدفاع عن رمضان صبحي

06:28 م

عاجل - موسيماني يستبعد 6 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة الإنتاج الحربي

06:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض