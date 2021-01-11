حنان مطاوع تتألق في أحدث ظهور لها عبر "انستجرام"

الإثنين 11/يناير/2021 - 09:09 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

شاركت الفنان حنان مطاوع، جمهورها ومتابعيها بـ صور جديده لها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

حيث ظهرت حنان مطاوع، في الصورة باطلالة شتوية، حيث ارتدت جاكت بامب باللون الفضي.

في سياق منفصل، عرض مؤخرا آخر أعمال حنان مطاوع الدرامية، حكاية "أمل حياتى" من مسلسل "إلا أنا" والعمل من بطولة الفنانة حنان مطاوع، بيومى فؤاد، سلوى عثمان، نور محمود، نانسى صلاح، شاهيستا سعد، رامى الطمبارى، أحمد كشك، رضوى الشريف، سمر علام، من تأليف أمين جمال وشريف يسرى، إخراج أحمد حسن، إنتاج سينرجى بشراكة مع شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

وكان آخر أعمال حنان مطاوع فيلم "قابل للكسر" قصة الفيلم حول امرأة تدعى نانسي تستعد للهجرة بعد عدة أيام لتلحق بأسرتها في كندا، وخلال تلك الأيام تمر بكثير من الأحداث، وتستعرض علاقتها بعدد من الشخصيات قبل سفرها، منهم صديقتها، والشاب الذي تحبه وعدد من المواقف.
حنان مطاوع تتألق في أحدث ظهور لها عبر "انستجرام"
حنان مطاوع تتألق في أحدث ظهور لها عبر "انستجرام"

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

حنان مطاوع الفنناة حنان مطاوع

أخبار تهمك

الزمالك يضع شرطا لبقاء ساسي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. نقيب الممثلين يقرر إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة المهنة

منذ يومين

تعرف موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

"الصحة" تزف خبرًا سارًا حول إصابات كورونا

منذ يوم

الزمالك يحصّن الحاوي الجديد من عروض الاحتراف الخارجي

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل - موسيماني يستبعد 6 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة الإنتاج الحربي

منذ ساعتين و 44 دقيقة

شاهد.. بشرى سارة لمستخدمي الإنترنت في مصر

منذ يومين

الكاف يعلن الموعد النهائي لكأس السوبر الإفريقي

منذ أقل من ساعتين

بشرى سارة في برشلونة قبل السوبر الإسباني

منذ حوالي 4 ساعات

رسميا.. ريال مدريد أفضل فريق في تاريخ أوروبا

منذ أقل من ساعة

بيراميدز يكلف سيف زاهر بحملة الدفاع عن رمضان صبحي

منذ ساعتين و 48 دقيقة

تعرف على تفاصيل تجديد عقد نجم الأهلي مع القلعة الحمراء

منذ ساعتين و 12 دقيقة

أطال معهم فيروس كورونا وتعرضو لصعوبة في التنفس.. سيناريو الراحلة رجاء الجداوي يطارد يسرا

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل .. " الدولار" يحقق خسائر جديدة مقابل الجنيه في تعاملات اليوم

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على سبب غياب نجم الزمالك عن مواجهة المصري

منذ ساعة و 17 دقيقة

موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمباراة الإنتاج الحربي

منذ ساعتين و 46 دقيقة

موضوعات متعلقة

مخرج حكاية "أمل حياة": من حسن حظي تعاوني مع حنان مطاوع.. وموت بيومي فؤاد أكثر مشهد تأثرت به

حنان مطاوع تشارك جمهورها بصور من كواليس "أمل حياتي"

ترشيح حنان مطاوع لجائزة أفضل ممثلة في أفريقيا عن فيلم "قابل للكسر"

برفقة زوجها.. حنان مطاوع تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

حنان مطاوع تدهش جمهورها بجسم ممشوق بعد خسارة وزنها

بنيولوك جديد.. حنان مطاوع تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:33 م

الكاف يعلن الموعد النهائي لكأس السوبر الإفريقي

الزمالك يحصّن الحاوي الجديد من عروض الاحتراف الخارجي

07:59 م

تعرف على تفاصيل تجديد عقد نجم الأهلي مع القلعة الحمراء

07:04 م

بيراميدز يكلف سيف زاهر بحملة الدفاع عن رمضان صبحي

06:28 م

عاجل - موسيماني يستبعد 6 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة الإنتاج الحربي

06:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض