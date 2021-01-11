تعرف على ترتيب الدوري السعودي للمحترفين قبل مواجهات الجولة المقبلة









أسدل الستار على مباريات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، مساء أمس السبت الموافق التاسع من شهر يناير الجاري.





وسوف تنطلق الجولة الثالثة عشر من الدوري السعودي للمحترفين، يوم الخميس المقبل الموافق الرابع عشر من الشهر الجاري، والذي سيشهد إقامة 5 لقاءات.





وجاء ترتيب الدوري السعودي للمحترفين على النحو التالي:





1- الهلال برصيد 25 نقطة

2- الشباب برصيد 22 نقطة

3- الأهلي برصيد 22 نقطة

4- الاتحاد برصيد 21 نقطة

5- الوحدة برصيد 19 نقطة

6- التعاون برصيد 18 نقطة

7- الفتح برصيد 17 نقطة

8- أبها برصيد 17 نقطة

9- الاتفاق برصيد 17 نقطة

10- القادسية برصيد 17 نقطة

11- النصر برصيد 14 نقطة

12- الفيصلي برصيد 13 نقطة

13- الرائد برصيد 13 نقطة

14- الباطن برصيد 12 نقطة

15- العين برصيد 10 نقاط

16- ضمك برصيد 8 نقاط



