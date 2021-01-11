رئيس مصلحة السجون سابقًا ينفي تصريحات هاني مهنا (فيديو)

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علق اللواء محمد نجيب، رئيس مصلحة السجون سابقًا، على تصريحات الموسيقار هاني مهنا بشأن السجون، نافيًا أن يكون هذا الكلام صحيحًا، باعتباره كان رئيسًا لمصلحة السجون خلال تلك الفترة.



وقال رئيس مصلحة السجون سابقًا، خلال تصريحاته لـ برنامج "تريندنغ"، المذاع على "بي بي سي"،: "تواصلت مع المسئولين عن السجن ونفوا أن يكون ما قيل صحيحًا".



وتابع: "الحقيقة أن أحمد عز تقدم بطلب لاستخدام أدوات الجيم ولم يتم الموافقة على ذلك، وكان يستخدم صناديق الأسمنت كأدوات تمرين، هشام طلعت مصطفى كان صديقًا لعلاء مبارك وهو من أمر بإدخال طعام فاخر لهم خلال فترة حكم مبارك".

