موعد مباراة الأهلي القادمة أمام الإنتاج الحربي

الإثنين 11/يناير/2021 - 08:31 م
بوابة الفجر
محمد جمال

يستعد النادي الأهلي لمواجهة فريق الإنتاج الحربي ضمن مباريات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز غدًا الثلاثاء فى لقاء قوي بين الفريقين.

موعد مباراة الأهلي والإنتاج الحربي بالدوري المصري

تقام مباراة النادي الأهلي والإنتاج الحربي ضمن مباريات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز فى تمام السابعة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة والثامنة ونصف مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس.

وحقق النادي الأهلي الفوز اللقاء الماضي على حساب سيراميكا كليوباترا ضمن مباريات الجولة ال 16 من بطولة الدوري بهدفين دون رد سجلهم كل من محمود عبد المنعم كهربا ووليد سليمان.

وأعلن أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سلبية المسحة الطبية التي أجراها الفريق أمس؛ استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي المقرر إقامتها مساء غدٍ الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة السابعة لبطولة الدوري الممتاز.

وأجرى اللاعبون والجهاز الفني تحليل «رابيد تيست» أمس، وفقا للبروتوكول الطبي المتبع قبل المباريات الرسمية، في ظل التعايش مع فيروس كورونا.

ويؤدي الأهلي مرانه الأخير عصر اليوم، حيث يعلن المدير الفني بيتسو موسيماني قائمة الفريق التي تدخل في معسكر مغلق؛ استعدادا لمواجهة الإنتاج.

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