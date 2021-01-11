بريطانيا: الأسابيع المقبلة ستكون أكثر صعوبة بسبب كورونا المتحور

الإثنين 11/يناير/2021 - 09:40 م
بوابة الفجر


أعلن كبير المستشارين الطبيين للحكومة البريطانية كريس ويتي، أن الأسابيع القادمة ستكون أكثر صعوبة في المملكة المتحدة بسبب الانتشار السريع للسلالة الجديدة لفيروس كورونا، وذلك قبل إطلاق برنامج التطعيم الجماعي في البلاد.

وقال ويتي في إفادة صحفية اليوم الإثنين، إن القادة السياسيين يفكرون في تشديد القواعد لأن السلالة الجديدة للفيروس أكثر قابلية للانتقال، ما يؤدي إلى تفاقم الوضع الصعب بالفعل، موضحًا أن المستشفيات تكتظ بالحالات وتواجه الطواقم الطبية المنهكة بالفعل ضغوطًا وتحديات كبيرة.

وأضاف، "أعتقد أن الجميع يدرك أن هذا هو أخطر وقت مررنا به حقًا من حيث الأرقام".

جدير بالذكر، أن عدد الوفيات بسبب الفيروس في المملكة المتحدة ارتفع إلى 81 ألف حالة وهو يعد خامس أكبر حصيلة في العالم، بينما تأكدت إصابة أكثر من 3 ملايين بالمرض.

أخبار تهمك

تعرف موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يضع شرطا لبقاء ساسي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل .. " الدولار" يحقق خسائر جديدة مقابل الجنيه في تعاملات اليوم

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على سبب غياب نجم الزمالك عن مواجهة المصري

منذ ساعة و 19 دقيقة

شاهد.. بشرى سارة لمستخدمي الإنترنت في مصر

منذ يومين

الكاف يعلن الموعد النهائي لكأس السوبر الإفريقي

منذ أقل من ساعتين

"الصحة" تزف خبرًا سارًا حول إصابات كورونا

منذ يوم

موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمباراة الإنتاج الحربي

منذ ساعتين و 48 دقيقة

تعرف على تفاصيل تجديد عقد نجم الأهلي مع القلعة الحمراء

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل - موسيماني يستبعد 6 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة الإنتاج الحربي

منذ ساعتين و 46 دقيقة

رسميا.. ريال مدريد أفضل فريق في تاريخ أوروبا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. نقيب الممثلين يقرر إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة المهنة

منذ يومين

أطال معهم فيروس كورونا وتعرضو لصعوبة في التنفس.. سيناريو الراحلة رجاء الجداوي يطارد يسرا

منذ ساعتين و 28 دقيقة

بشرى سارة في برشلونة قبل السوبر الإسباني

منذ حوالي 4 ساعات

بيراميدز يكلف سيف زاهر بحملة الدفاع عن رمضان صبحي

منذ ساعتين و 50 دقيقة

الزمالك يحصّن الحاوي الجديد من عروض الاحتراف الخارجي

منذ ساعة و 19 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:33 م

الكاف يعلن الموعد النهائي لكأس السوبر الإفريقي

الزمالك يحصّن الحاوي الجديد من عروض الاحتراف الخارجي

07:59 م

تعرف على تفاصيل تجديد عقد نجم الأهلي مع القلعة الحمراء

07:04 م

بيراميدز يكلف سيف زاهر بحملة الدفاع عن رمضان صبحي

06:28 م

عاجل - موسيماني يستبعد 6 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة الإنتاج الحربي

06:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض