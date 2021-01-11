بريطانيا: الأسابيع المقبلة ستكون أكثر صعوبة بسبب كورونا المتحور









أعلن كبير المستشارين الطبيين للحكومة البريطانية كريس ويتي، أن الأسابيع القادمة ستكون أكثر صعوبة في المملكة المتحدة بسبب الانتشار السريع للسلالة الجديدة لفيروس كورونا، وذلك قبل إطلاق برنامج التطعيم الجماعي في البلاد.





وقال ويتي في إفادة صحفية اليوم الإثنين، إن القادة السياسيين يفكرون في تشديد القواعد لأن السلالة الجديدة للفيروس أكثر قابلية للانتقال، ما يؤدي إلى تفاقم الوضع الصعب بالفعل، موضحًا أن المستشفيات تكتظ بالحالات وتواجه الطواقم الطبية المنهكة بالفعل ضغوطًا وتحديات كبيرة.





وأضاف، "أعتقد أن الجميع يدرك أن هذا هو أخطر وقت مررنا به حقًا من حيث الأرقام".





جدير بالذكر، أن عدد الوفيات بسبب الفيروس في المملكة المتحدة ارتفع إلى 81 ألف حالة وهو يعد خامس أكبر حصيلة في العالم، بينما تأكدت إصابة أكثر من 3 ملايين بالمرض.