أستاذ علم اجتماع سياسي تكشف سبب زيادة الشائعات في مصر



وأشارت "هدى"، خلال حوارها ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، إلى أن الميل لتضخيم الحدث وتحويله لأزمة أمر طبيعي، وستظل مصر تعيش في مرحلة الخطر خاصة في مراحل البناء والتقدم، منوها بأن استمرار الشائعة في المجتمعات يتوقف على وعي الشعب.



وأضافت أستاذ علم الاجتماع السياسي والعسكري، أن الشعب المصري "فراز"، عندما يتعرض لخبر ما يحللها ويتوصل لحقيقتها.



قالت الدكتورة هدى زكريا، أستاذ علم الاجتماع السياسي والعسكري، إن مصر مطمع لكل الجهات منذ القدم، حيث أن مصر تعتبر دولة مستهدفة، كاشفة أن زيادة نسبة الشائعات في مصر خلال السنوات الأخيرة سببها أن مصر تمر بلحظة بناء قوية.