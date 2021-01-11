العضو المنتدب لشركة "كار جاس" يكشف تفاصيل تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي (فيديو)

الإثنين 11/يناير/2021 - 08:34 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
أكد ناصر أمين، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "كار جاس"، أن هناك إقبال كبير من المواطنين للاستفادة من مبادرة التحويل للعمل بالغاز الطبيعي.

وقال "أمين" في اتصال هاتفي مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الاثنين: "علينا أن نستفيد من طاقة الغاز الطبيعي التي يتجه إليها العالم كله وذلك عن طريقة وضع مجموعة من المكونات في السيارة تجعلها تعمل بالبنزين والغاز معًا".

وأشار إلى أنه تقدم عدد كبير جدا بتحول السيارات التي تعمل بالبنزين لتعمل بالبنزين والغاز، لافتًا إلى أنه تم عقد الكثير من التعاقدات ولكن قبل ذلك لابد من توقيع الكشف على السيارة ولابد أن يكون موتورها فوق الـ70% حيث يتم فحصها خلال ساعتين إلى أربعة ويتم التعاقد بصورة البطاقة أو الرخصة أو إيصال غاز من مكان مسكنه.

أخبار تهمك

رسميا.. ريال مدريد أفضل فريق في تاريخ أوروبا

منذ أقل من ساعة

بيراميدز يكلف سيف زاهر بحملة الدفاع عن رمضان صبحي

منذ ساعتين و 48 دقيقة

تعرف على تفاصيل تجديد عقد نجم الأهلي مع القلعة الحمراء

منذ ساعتين و 12 دقيقة

بشرى سارة في برشلونة قبل السوبر الإسباني

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمباراة الإنتاج الحربي

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل.. نقيب الممثلين يقرر إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة المهنة

منذ يومين

"الصحة" تزف خبرًا سارًا حول إصابات كورونا

منذ يوم

الزمالك يضع شرطا لبقاء ساسي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - موسيماني يستبعد 6 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة الإنتاج الحربي

منذ ساعتين و 44 دقيقة

أطال معهم فيروس كورونا وتعرضو لصعوبة في التنفس.. سيناريو الراحلة رجاء الجداوي يطارد يسرا

منذ ساعتين و 27 دقيقة

الزمالك يحصّن الحاوي الجديد من عروض الاحتراف الخارجي

منذ ساعة و 17 دقيقة

تعرف موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد.. بشرى سارة لمستخدمي الإنترنت في مصر

منذ يومين

تعرف على سبب غياب نجم الزمالك عن مواجهة المصري

منذ ساعة و 17 دقيقة

الكاف يعلن الموعد النهائي لكأس السوبر الإفريقي

منذ أقل من ساعتين

عاجل .. " الدولار" يحقق خسائر جديدة مقابل الجنيه في تعاملات اليوم

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:33 م

الكاف يعلن الموعد النهائي لكأس السوبر الإفريقي

الزمالك يحصّن الحاوي الجديد من عروض الاحتراف الخارجي

07:59 م

تعرف على تفاصيل تجديد عقد نجم الأهلي مع القلعة الحمراء

07:04 م

بيراميدز يكلف سيف زاهر بحملة الدفاع عن رمضان صبحي

06:28 م

عاجل - موسيماني يستبعد 6 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة الإنتاج الحربي

06:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض