العضو المنتدب لشركة "كار جاس" يكشف تفاصيل تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي (فيديو)

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أكد ناصر أمين، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "كار جاس"، أن هناك إقبال كبير من المواطنين للاستفادة من مبادرة التحويل للعمل بالغاز الطبيعي.



وقال "أمين" في اتصال هاتفي مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الاثنين: "علينا أن نستفيد من طاقة الغاز الطبيعي التي يتجه إليها العالم كله وذلك عن طريقة وضع مجموعة من المكونات في السيارة تجعلها تعمل بالبنزين والغاز معًا".



وأشار إلى أنه تقدم عدد كبير جدا بتحول السيارات التي تعمل بالبنزين لتعمل بالبنزين والغاز، لافتًا إلى أنه تم عقد الكثير من التعاقدات ولكن قبل ذلك لابد من توقيع الكشف على السيارة ولابد أن يكون موتورها فوق الـ70% حيث يتم فحصها خلال ساعتين إلى أربعة ويتم التعاقد بصورة البطاقة أو الرخصة أو إيصال غاز من مكان مسكنه.