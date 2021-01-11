عقب أزمتها مع باسم سمرة..رحاب الجمل تواجه أزمة في فيلمها الجديد

الإثنين 11/يناير/2021 - 09:06 م
بوابة الفجر
مي مرسي
تحدث المخرج وائل الرومي مخرج فيلم "ديك العياط" عن تطورات الأحداث بين الفنانة رحاب الجمل والفنان باسم سمرة، والذي حضر جلسة الصلح بينهم بحضور أشرف زكي.

وقال "الرومي" في تصريحات صحفية أن الأأزمة بين باسم سمرة ورحاب الجمل انتهت، وأن نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي استمع لفريق العمل بأكمله عن ما حدث، ولكن أكدو على أن ما قالته "الجمل" غير صحيح، وأن تشهيرها به على السوشيال ميديا أيضا غير صحيح.

وتابع "الرومي" أن الأزمة بين باسم سمرة ورحاب الجمل كانت في مواعيد التصوير، حيث قال لها "سمرة" ف يمكن ان تتركي العمل لعدم توافر وقت لديكي، وكونه في التصوير سكران غير صحيح حيث أن كاميرات الفندق لم ترصد وجود أي شئ من ذلك.

وقال "الرومي" أنهم في الفترة يحاولون حصولهم على حل ومن الممكن استبعاد الفنانة رحاب الجمل، بسبب انشغالها في تصوير أعمال أخرى.

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