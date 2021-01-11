البورصات الأوروبية تتراجع بالختام مع تزايد إصابات كورونا

هبطت البورصات الأوروبية بنهاية التعاملات اليوم الإثنين، مع ضغط مخاوف كورونا على معنويات المستثمرين.





وقاد أسهم السيارات خسائر البورصات الأوروبية بعدما تراجعت بنحو 1.7 بالمائة.





ويأتي هبوط الأسهم الأوروبية مع تراجع نظيرتها الأمريكية خلال التعاملات، وسط تزايد إصابات كورونا.





وحذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من تشديد إجراءات الإغلاق المتعلق بكورونا، حال عدم التزام المواطنين بالقواعد.





وعند نهاية التعاملات، تراجع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.7 بالمائة إلى 408.4 نقطة، كما هبط المؤشر البريطاني "فوتسي" بنسبة 1.1 بالمائة إلى مستوى 6798.4 نقطة.





فيما انخفض "داكس" الألماني بنسبة 0.8 بالمائة مسجلاً 13936.6 نقطة، وتراجع المؤشر الفرنسي "كاك" بنسبة مماثلة إلى 5662.4 نقطة.