حميات نجع حمادي تكشف أسباب تسريب غاز الأكسجين

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كشف الدكتور محمد فتحي، وكيل مستشفى حميات نجع حمادي، شمال محافظة قنا، أسباب تسريب الأكسجين أمام المستشفى، قائلا: لا داعي للقلق.



وقال وكيل حميات نجع حمادي، في تصريحات خاصة، إن ما حدث عبارة عن تسريب الأكسجين السيارة الخاصة بنقل الأكسجين، أمام المستشفى، نتيجة عكل في السيارة وتم السيطرة عليه على الفور.



وسادت حالة من الزعر لسكان المنطقة، قبل أن يتمكن موظفون بالمستشفى، من غلق المحبس، دون وقوع إصابات.



و المستشفى بقوة 58 سرير و10 أسرة عناية، بالإضافة إلى تواجد شبكة الغازات بسعة 6000 لتر واسطوانات الأكسجين بسعة 65 اسطوانة.



وسادت حالة من الذعر عقب انفجر تانك اكسجين، أثناء عملية إدخاله مستشفى حميات نجع حمادي، والتي ستفتح أبوابها لفرز وعزل حالات كورونا قريبا.



وتمكن أفراد الأمن وطاقم عمل المستشفى والأهالي من إخلاء المنطقة، قبل أن يتمكن موظفون بالمستشفى، من غلق المحبس، دون وقوع إصابات.