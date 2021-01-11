تفاصيل حلق شعر أم وحبسها 4 أيام في قفص حديدي (فيديو)

الإثنين 11/يناير/2021 - 08:02 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد

كشف علي عم السيدة هالة، ضحية الاعتداء عليها من قبل أولادها بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، إن شقيقات ابن أخيها كانت معرضين للشروع في قتلها من جانب أخواتها وأولادها من أجل التنازل عن شقتها حقها الشرعي ونقل ملكيته إلى أختها التي تمتلك شقة مثلها في نفس المنطقة.

وأضاف "علي" عم السيدة هالة، خلال لقائه مع الإعلامية نهال طايل، في برنامج "تفاصيل"، المذاع على قناة "المحور"، أن ابن السيدة هالة ويدعى أنس قام بمساعدة ابن خالته بحلق شعر والدته والاعتداء عليها وحبسها في قفص حديدي في طنطا وتهديدها بالقتل والترويع بهدف التنازل عن شقاها لشقيقتها وكانوا يتركوها أيام بدون أكل أو شرب حتى كادت أن تموت من الجوع، مشيرا إلى أن ابنة شقيقة السيدة هالة نجحت في الهروب من منزلها بعد أن قاموا بتقييدها رغم عنها ومحاولة الضغط عليها لتوقيع تجديد الكارت الخاص بالبنك لها للحصول على المعاش الذي تحصل عليه من زوجها ولكنها رفضت فضربوها وعذبوها إلى أن نجحت في الهروب وجاءت إلى منزلي".

وتابع: "قام شقيق السيدة هالة ابنة أخي الدكتور خالد والذي حاول أن يعتدي على شقيقته بمساعدة نجلها بحبسها في الشقة لمدة 4 أيام بدون أكل أو شرب لإجبارها على التوقيع لتجديد كارت المعاش والتنازل عن الشقة وعندما رفضت حلقوا شعرها وتصويرها فى وضع مهين لإزلالها".

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