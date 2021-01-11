موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني

الإثنين 11/يناير/2021 - 08:01 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي


يواجه فريق ريال مدريد منافسه ألافيس، في إطار منافسات الجولة المقبلة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني

وتقام المباراة التي تجمع بين فريقي ريال مدريد وألافيس، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإسباني الممتاز، يوم السبت الموافق الثالث والعشرين من شهر يناير الجاري.

وتنطلق أحداث المباراة التي تجمع بين ريال مدريد والافيس، عند الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر بتوقيت أبوظبي، والثامنة بتوقيت جرينتش.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، برصيد 37 نقطة، فيما يتواجد الافيس في المركز الخامس عشر برصيد 18 نقطة.

وكان ريال مدريد، قد تعادل سلبيًا أمام أوساسونا، أول أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإسباني الممتاز.

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