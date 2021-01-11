تعرف على سبب غياب نجم الزمالك عن مواجهة المصري

الإثنين 11/يناير/2021 - 07:59 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
أعلن عبدالحليم مدير الكرة بنادي الزمالك، عن سبب غياب حازم إمام الظهير الأيمن وقائد الفريق، عن قائمة المباراة المقبلة ضد المصري.


وأكد عبدالحليم إن الجهاز الفني فضل إبعاد حازم عن المباراة المقبل بسبب ضغط المباريات.

وتابع عبدالحليم ان الفارق الزمني بين مباراة الطلائع ومواجهة المصري 72 ساعة فقط، وبالتالي فضل باتشيكو إراحته.


ويواجه الزمالك نظيره المصري مساء الثلاثاء في الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز، فيما أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأبيض عن خياراته للمبااراة التي تقام باستاد برج العرب بالإسكندرية، وخلت من حازم الذي قدم مباراة جيدة ضد طلائع الجيش في فوز فريقه 3-0.


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