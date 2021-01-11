الري: توقعات بسقوط أمطار خفيفة على هذه المناطق نهاية الأسبوع (فيديو)

الإثنين 11/يناير/2021 - 07:56 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
قال محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إنه مع نهاية الأسبوع الحالي متوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وبعض مناطق الدلتا.

وأضاف "غانم" في اتصال هاتفي مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الاثنين أن هناك ارتفاع بسيط في درجة الحرارة يتبعه موجات من الأمطار والسيول في بعض المناطق وهذا متوقع خلال هذا التوقيت من العام.

وأشار إلى أن هناك غرفة متابعة سقوط الأمطار من خلال مركز التنبؤ والتي تستطيع التنبؤ بالأمطار قبل حدوثها بـ72 ساعة، موضحًا أنه يتم نقل هذه المعلومة على الواتس للوزارات المعنية حتى يكونوا بموعد سقوط الأمطار لاتخاذ الإجراءات المطلوبة سواء في الوادي أو في المناطق الصحراوية.

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