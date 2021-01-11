رئيس هيئة الأركان الروسية يبحث مع نظيره الأمريكي قضايا الأمن في العالم

الإثنين 11/يناير/2021 - 09:00 م
بوابة الفجر
وكالات

أجرى رئيس هيئة الأركان الروسية، فاليري غيراسيموف، اتصالا هاتفيا مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، مارك ميلي، ناقشا خلاله قضايا الأمن في العالم، وفقا لوزارة الدفاع الروسية.

 

وقال مصدر في الوزارة لوكالة "إنترفاكس" إن المحادثات تناولت "قضايا ذات الاهتمام المتبادل تتعلق بالأمن والحفاظ على الاستقرار في مختلف مناطق العالم".

 

وأشار المصدر نفسه إلى أن الاتصال الهاتفي جرى في 11 يناير بمبادرة من الطرف الأمريكي، دون الكشف عن تفاصيله.

 

وسبق أن أخبرت وزارة الدفاع الروسية بإجراء اتصالات هاتفية بين غيراسيموف وميلي في 27 أغسطس الماضي، (حينما اتهمت الوزارة العسكريين الأمريكيين بمحاولة اعتراض دورية للشرطة العسكرية الروسية في سوريا)، وكذلك في 4 يوليو، و28 فبراير الماضيين، وفي أكتوبر 2019.

أخبار تهمك

"الصحة" تزف خبرًا سارًا حول إصابات كورونا

منذ يوم

تعرف موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

منذ ساعتين و 55 دقيقة

بدأت بحفل عيد ميلاد نيللي كريم وانتهت بإيجابية المسحة الثالثة.. تعرف على القصة الكاملة لإصابة يسرا بكورونا

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل.. نقيب الممثلين يقرر إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة المهنة

منذ يومين

الكاف يعلن الموعد النهائي لكأس السوبر الإفريقي

منذ أقل من ساعة

عاجل .. " الدولار" يحقق خسائر جديدة مقابل الجنيه في تعاملات اليوم

منذ حوالي 7 ساعات

أطال معهم فيروس كورونا وتعرضو لصعوبة في التنفس.. سيناريو الراحلة رجاء الجداوي يطارد يسرا

منذ ساعة و نصف

أسرار فشل أحدث جولات مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعة

الزمالك يحصّن الحاوي الجديد من عروض الاحتراف الخارجي

منذ أقل من نصف ساعة

الزمالك يضع شرطا لبقاء ساسي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - موسيماني يستبعد 6 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة الإنتاج الحربي

منذ أقل من ساعتين

بشرى سارة في برشلونة قبل السوبر الإسباني

منذ ساعتين و 55 دقيقة

بيراميدز يكلف سيف زاهر بحملة الدفاع عن رمضان صبحي

منذ أقل من ساعتين

شاهد.. بشرى سارة لمستخدمي الإنترنت في مصر

منذ يومين

موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمباراة الإنتاج الحربي

منذ أقل من ساعتين

تعرف على تفاصيل تجديد عقد نجم الأهلي مع القلعة الحمراء

منذ ساعة و 21 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:33 م

الكاف يعلن الموعد النهائي لكأس السوبر الإفريقي

تعرف على تفاصيل تجديد عقد نجم الأهلي مع القلعة الحمراء

07:04 م

بيراميدز يكلف سيف زاهر بحملة الدفاع عن رمضان صبحي

06:28 م

عاجل - موسيماني يستبعد 6 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة الإنتاج الحربي

06:32 م

"الصحة" تزف خبرًا سارًا حول إصابات كورونا

08:18 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض