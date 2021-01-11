ابن عاق يضرب أمه ويسحلها ويطردها من شقتها (فيديو)

الإثنين 11/يناير/2021 - 07:52 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
روت السيدة دولت محمد ذات الـ70 عاما وضحية الاعتداء من نجلها بمحافظة كفر الشيخ، أن قصتها تبدأ منذ 15 عاما وابني متزوج ولديه بنت وولد ويبلغ من العمر 33 عاما، وكان كلما يطلب أي شىء ونرفضه يأخذه بالقوة مني أو من والده ويعتدي علينا بشكل مستمر حتى تعود على ذلك وأصبح يعتاد على الاعتداء علينا وبألفاظ خارجة، ولاحظت أن ابني يفعل أشياء محرمة، ويسير في الطريق الخطأ مع مجموعة من الشباب البلكجية والخارجين عن القانون.

وأضافت "دولت محمد" باكية، خلال لقائها مع الإعلامية نهال طايل، في برنامج "تفاصيل"، المذاع على قناة "المحور"، أنها سمعت أن ابنها يشرب المخدرات، معقبة: "حاولنا بكل الطرق أن نردعه عن هذا الطريق والعودة من طريق الشيطان الذي يسير فيه ولكنه كان يتمادى فيه وبشكل أكثر توحش عن طريق الضرب والإهانة لوالده أو لي وأمام الناس، بل واعتاد على الاعتداء علينا لو عارضناه في عدم شربه للمخدرات.

وتابعت: "أعيش في غرفة منذ 15 عامًا، بعدما طردها ابنها من بيتها"، حيث أن ابني طردني من شقتي من 15 سنة، وقعدني في أوضة جنب البيت، وكان يطلب مني فلوس كهربا ومياه، وأنا مش معايا غير معاش جوزي، وعلى طول بيضربني من غير سبب، كأنه إنسان مش طبيعي".

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