شاهد.. جهود القوات المسلحة في مواجهة الموجة الثانية من جائحة كورونا

الإثنين 11/يناير/2021 - 07:47 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
عرضت فضائية "TeN"، مساء الإثنين، تقرير يرصد جهود القوات المسلحة المصرية في دعم مؤسسات الدولة مواجهة خطر انتشار الموجة الثانية من جائحة كورونا.

وأوضح التقرير، أن الإدارات التخصصية واصلت تنفيذ عمليات التطهير والتعقيم لعدد من المرافق الحيوية الهامة بالدولة، والأسواق التجارية، والمناطق الخدمية، حيث تم الدفع بعربات التطهير المتحركة للقيام بميدان التطهير لميدان العقبة والموسكي وجراج العقبة والمسرح القومي

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وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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