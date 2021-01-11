حسام عرفات: لا نريد تكرار معاناة السنوات الماضية

الإثنين 11/يناير/2021 - 07:43 م
بوابة الفجر
هشام البلك
أبدى حسام عرفات لاعب وادي دجلة سعادته بتحقيق التعادل أمام بيراميدز بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الاثنين على ملعب الدفاع الجوي، والمؤجلة بينهما من الجولة الثالثة للدوري الممتاز، مؤكداً أن الأداء لم يكن جيداً خلال الشوط الأول ولكنه تحسن كثيراً خلال شوط المباراة الثاني.

قال عرفات في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة إن الفريق لم يقدم أي شيء خلال الشوط الأول، مشيراً إلى أن بابافاسيليو المدير الفني قام بتعنيف اللاعبين بين الشوطين، وهو ما انعكس على أداءهم خلال الشوط الثاني ومكنهم من التعادل.

وأشاد عرفات بتصدي المخضرم محمد عبد المنصف حارس وادي دجلة لركلة الجزاء التي سددها أحمد سامي مدافع بيراميدز، والتي حافظت على نتيجة التعادل لدجلة، مؤكداً أنه حارس كبير ويتمتع بشخصية قيادية.

وشدد حسام عرفات على أن دجلة يسعى لتقديم مستويات مميزة في المباريات المقبلة، لكي يحافظ على تواجده في الدوري الممتاز، مؤكداً أنه لا يريد أن يعاني مثل السنوات الماضية من أجل البقاء.

أخبار تهمك

عاجل .. " الدولار" يحقق خسائر جديدة مقابل الجنيه في تعاملات اليوم

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل - موسيماني يستبعد 6 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة الإنتاج الحربي

منذ أقل من ساعتين

الكاف يعلن الموعد النهائي لكأس السوبر الإفريقي

منذ أقل من ساعة

بدأت بحفل عيد ميلاد نيللي كريم وانتهت بإيجابية المسحة الثالثة.. تعرف على القصة الكاملة لإصابة يسرا بكورونا

منذ ساعتين و 14 دقيقة

بشرى سارة في برشلونة قبل السوبر الإسباني

منذ ساعتين و 53 دقيقة

أطال معهم فيروس كورونا وتعرضو لصعوبة في التنفس.. سيناريو الراحلة رجاء الجداوي يطارد يسرا

منذ ساعة و نصف

بيراميدز يكلف سيف زاهر بحملة الدفاع عن رمضان صبحي

منذ أقل من ساعتين

"الصحة" تزف خبرًا سارًا حول إصابات كورونا

منذ يوم

الزمالك يحصّن الحاوي الجديد من عروض الاحتراف الخارجي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. نقيب الممثلين يقرر إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة المهنة

منذ يومين

الزمالك يضع شرطا لبقاء ساسي

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمباراة الإنتاج الحربي

منذ أقل من ساعتين

شاهد.. بشرى سارة لمستخدمي الإنترنت في مصر

منذ يومين

أسرار فشل أحدث جولات مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعة

تعرف على تفاصيل تجديد عقد نجم الأهلي مع القلعة الحمراء

منذ ساعة و 19 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:33 م

الكاف يعلن الموعد النهائي لكأس السوبر الإفريقي

تعرف على تفاصيل تجديد عقد نجم الأهلي مع القلعة الحمراء

07:04 م

بيراميدز يكلف سيف زاهر بحملة الدفاع عن رمضان صبحي

06:28 م

عاجل - موسيماني يستبعد 6 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة الإنتاج الحربي

06:32 م

"الصحة" تزف خبرًا سارًا حول إصابات كورونا

08:18 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض