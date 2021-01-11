مدرب دجلة: أظهرنا قوتنا في الشوط الثاني أمام بيراميدز

الإثنين 11/يناير/2021 - 07:38 م
بوابة الفجر
هشام البلك
أكد اليوناني نيكوديموس بابافاسيليوالمدير الفني لفريق وادي دجلة أن فريقه يستحق التعادل أمام بيراميدز، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الاثنين على ملعب الدفاع الجوي، والمؤجلة بينهما من الجولة الثالثة للدوري الممتاز، مشيداً بمستوى لاعبيه خلال الشوط الثاني تحديداً.

قال بابافاسيليو عقب المباراة في تصريحات تليفزيونية: "أعتقد أننا لم ندخل المباراة في الشوط الأول ولم يكن لدينا الثقة الكافية.. ولكن في الشوط الثاني أظهرنا رد فعل رائع وأهنئ اللاعبين على ما قدموه.. لعبنا بشكل رائع للغاية وضغطنا على فريق قوي مثل بيراميدز في ملعبه".

تابع قائلاً: "في كل مباراة نثبت أننا فريق جيد وأعتقد أننا لم نكن محظوظين لخسارة 5 نقاك في الدقائق الأخيرة من المباريات الماضية.. أداء الشوط الثاني في مباراة اليوم سوف نبني عليه وسيكون نقطة تحول للفريق في المباريات المقبلة".

وأوضح المدير الفني لدجلة أن فريقه يظهر بشكل جيد أمام الفرق الكبرى في الدوري لأنها فرق ترغب في تقديم كرة قدم جميلة، مشيراً إلى أنه طالب اللاعبين خلال الشوطين اللعب بقوة وإظهار أنهم فريق كبير وهو ما نجحوا فيه باقتدار.

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