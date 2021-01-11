بعد تكريم الخطيب له واهداءه درع الأهلي.. المشجع أحمد السباعي: أحلم بمقابلة سيادة الرئيس

الإثنين 11/يناير/2021 - 07:35 م
بوابة الفجر
أنور أبو الهيثم


أعرب المشجع الطنطاوي صاحب القدرات الخاصة أحمد السباعي، عن سعادته البالغة بمقابلة رئيس النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب، بمقر النادي واهداءه درع وشعار الأهلي، فضلاً عن حفاوة لاعبي الأهلي له في التمرين. 

وقال  السباعي أنه يتمنى ويحلم بمقابلة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظراً لأنها أمنية وتمني يأمل في تحقيقه، بجانب زيارته للنادي الأهلي. 

في سياق متصل أوضح وليد جمال مهنا، صديق أحمد السباعي والذي كان يرافقه في الزيارة، أن الحفاوة الكبيرة في استقابلنا جعلتنا نشعر أننا في نادي طنطا.

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