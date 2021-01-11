الصحة: 20 ألف فريق لمتابعة حالات العزل المنزلي على مستوى الجمهورية (فيديو)

الإثنين 11/يناير/2021 - 07:37 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال الدكتور محمد عبد الفتاح وكيل وزارة الصحة للشئون الوقائية إن الحالات البسيطة من فيروس كورونا التي تحال للعزل المنزلي يتم تشخيصها بالمستشفيات وصرف العلاج قبل تحويلها للعزل المنزلي.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، الذي يذاع عبر قناة "صدى البلد "، أن مبادرة رئيس الجمهورية شددت على ضرورة المتابعة لكل الحالات المنزلية وتم رصد 20 ألف فريق للمتابعة على مستوى الجمهورية للحالات المتواجدة في العزل المنزلي.

وتابع أن فرق المتابعة لديها بيانات حالات العزل المنزلي ويوجد 800 سيارة قوافل علاجية تصل لكل نقطة في الجمهورية.

وأوضح أن مصر تمتلك فائض من الأكسجين الطبي وتعمل الوزارة على توفيره في كل المستشفيات وهناك متابعة مستمرة للتوفر.

وأشار الدكتور محمد عبد الفتاح إلى أننا نحتاج مزيد من الوقت للتأكيد على تجاوز ذروة الموجة الثانية ومن الممكن خلال أسبوع أو 10 ايام التأكد من ذلك حال ثبات الأعداد أو انخفاضها.

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