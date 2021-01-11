مستشار الرئيس يكشف سبب تعافي عدد كبير من مصابي كورونا الفترة الأخيرة

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قال محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، إن مصر ستحصل على عدة أنواع من اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا وليس نوعًا واحدة، خاصة أنه لا توجد شركة واحدة او دولة واحدة قادرة على توفير ما يحتاجه العالم من لقاحات فيروس كورونا.



وتابع مستشار الرئيس، خلال تصريحات إعلامية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن الشخص الذي يتعافى من فيروس كورونا لديه أجسام مناعية من الفيروس، ومن الناحية النظرية من الممكن أن يحصل على لقاح كورونا، ولكن لا يجب إعطائه الاولوية في الحصول على اللقاح.



ولفت، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، إلى أن تعافي عدد كبير من المصابين بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة، يرجع إلى الخبرات المتراكمة في التعامل مع هذا الفيروس.

