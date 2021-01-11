موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

الإثنين 11/يناير/2021 - 07:30 م
بوابة الفجر
محمد جمال

يستعد عشاق كرة القدم العالمية لمواجهة قوية تجمع بين ليفربول ونظيره مانشستر يونايتد ضمن مباريات الجولة الـ 19 من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج يوم الأحد 17 يناير القادم.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي

تقام مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد ضمن مباريات الجولة الـ19 من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج فى تمام السادسة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة والسابعة ونصف مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس 1.

ويذكر أن ليفربول خسر أمام ساوثهامبتون ضمن مباريات الجولة الماضية من البريميرليج، بهدف دون رد سجله دانى إنجز.

ويحتل ليفربول المركز الأول برصيد 33 نقطة بينما مانشستر يونايتد فى المركز الثانى بنفس رصيد النقاط.

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