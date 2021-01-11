اتحاد المهن الطبية يقرر رفع إعانة العلاج الشهرى ل500 جنيه

الإثنين 11/يناير/2021 - 07:29 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
قرر مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، فى جلسته اليوم الأثنين، 11 يناير 2021، رفع قيمة إعانة العلاج الشهرى من 250 إلى 500 جنيها، بمعدل 6 آلاف جنيه فى السنة، بناء على المقترح المقدم من الدكتور يوسف حمزة الأمين العام المساعد للاتحاد، وأمين عام نقابة أطباء الأسنان.

كما قرر مجلس الاتحاد، رفع الحد الأقصى لخدمات الأسنان المقدمة للأعضاء المشتركين بمشروع علاج اتحاد المهن الطبية الطبية من 900 إلى 1500 جنيه.

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