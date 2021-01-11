تعرف علي ملعب الرجاء والجزيرة في القسم الثاني



وجاءت الموافقة علي نقل المباراة بعد إحضار نادي الرجاء الموافقات اللازمة من ستاد الجامعة ومديرية أمن الإسكندرية علي إقامة المباراة بإستاد الجامعة.



ويحتل الرجاء المركز الخامس عشر برصيد 4 نقاط، بينما يحتل الجزيرة المركز السابع برصيد 9 نقاط.

قررت لجنة مسابقات القسم الثاني بإتحاد الكرة المصري نقل مباراة الرجاء والجزيرة في الجولة الثامنة للمجموعة الثالثة لدوري القسم الثاني لتقام بإستاد الجامعة بالأسكندرية بدلا من مركز شباب برج العرب.