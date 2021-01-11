المتحدث باسم وزارة الصناعة: تسجيل 20 ألف طلب الكتروني ضمن مبادرة إحلال وتجديد السيارات (فيديو)

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قال ياسر جابر، المتحدث باسم وزارة الصناعة والتجارة، إنه تم تسجيل 20 ألف طلب على الموقع الالكتروني ضمن مبادرة إحلال وتجديد السيارات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الاثنين الماضي، لافتًا إلى أن السنة الأولى من المبادرة تستهدف 70 ألف سيارة منها 15 ألف ميكروباص و55 ما بين أجرة وملاكي.



وأضاف "جابر" في اتصال هاتفي مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الاثنين إنه بدأ بالفعل في تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة، مشيرًا إلى أن المبادرة تهدف إلى مساعدة المواطنين من خلال أقساط تتناسب مع مستوى الدخل وتقليل الفائدة.



وأشار إلى أن المبادة مهمة وتتضمن مساعدة المواطن المصري لاستبدال سيارته القديمة بأخرى جديدة دون تحميله أعباء إضافية، موضحًا أن الفائدة في الطبيعي تصل إلى 11% ولكن ضمن المبادرة تصل الفائدة إلى 3%، كما أن قيمة القسط لن تكون كبيرة وهذا يعطي أريحية للمواطن ويساعد على إنعاش الصناعة المصرية لأن السيارات ضمن المبادرة فيها نسبة من المنتج المحلي.



