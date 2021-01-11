المتحدث باسم وزارة الصناعة: تسجيل 20 ألف طلب الكتروني ضمن مبادرة إحلال وتجديد السيارات (فيديو)

الإثنين 11/يناير/2021 - 07:27 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
قال ياسر جابر، المتحدث باسم وزارة الصناعة والتجارة، إنه تم تسجيل 20 ألف طلب على الموقع الالكتروني ضمن مبادرة إحلال وتجديد السيارات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الاثنين الماضي، لافتًا إلى أن السنة الأولى من المبادرة تستهدف 70 ألف سيارة منها 15 ألف ميكروباص و55 ما بين أجرة وملاكي.

وأضاف "جابر" في اتصال هاتفي مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الاثنين إنه بدأ بالفعل في تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة، مشيرًا إلى أن المبادرة تهدف إلى مساعدة المواطنين من خلال أقساط تتناسب مع مستوى الدخل وتقليل الفائدة.

وأشار إلى أن المبادة مهمة وتتضمن مساعدة المواطن المصري لاستبدال سيارته القديمة بأخرى جديدة دون تحميله أعباء إضافية، موضحًا أن الفائدة في الطبيعي تصل إلى 11% ولكن ضمن المبادرة تصل الفائدة إلى 3%، كما أن قيمة القسط لن تكون كبيرة وهذا يعطي أريحية للمواطن ويساعد على إنعاش الصناعة المصرية لأن السيارات ضمن المبادرة فيها نسبة من المنتج المحلي.

أخبار تهمك

تعرف موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

منذ ساعتين و 14 دقيقة

أسرار فشل أحدث جولات مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

"الصحة" تزف خبرًا سارًا حول إصابات كورونا

منذ يوم

تعرف على تفاصيل تجديد عقد نجم الأهلي مع القلعة الحمراء

منذ 40 دقيقة

الزمالك يضع شرطا لبقاء ساسي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - موسيماني يستبعد 6 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة الإنتاج الحربي

منذ ساعة و 12 دقيقة

موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمباراة الإنتاج الحربي

منذ ساعة و 14 دقيقة

تعرف على مواعيد مباريات الأهلي الجديدة في الدوري

منذ ساعتين و 43 دقيقة

بيراميدز يكلف سيف زاهر بحملة الدفاع عن رمضان صبحي

منذ ساعة و 16 دقيقة

بشرى سارة في برشلونة قبل السوبر الإسباني

منذ ساعتين و 14 دقيقة

شاهد.. بشرى سارة لمستخدمي الإنترنت في مصر

منذ يومين

عاجل.. نقيب الممثلين يقرر إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة المهنة

منذ يومين

عاجل .. " الدولار" يحقق خسائر جديدة مقابل الجنيه في تعاملات اليوم

منذ حوالي 7 ساعات

مواعيد مباريات الزمالك الجديدة في الدوري المصري

منذ أقل من ساعتين

بدأت بحفل عيد ميلاد نيللي كريم وانتهت بإيجابية المسحة الثالثة.. تعرف على القصة الكاملة لإصابة يسرا بكورونا

منذ ساعة و نصف

لابورتا يتفوق على كل مرشحي رئاسة برشلونة

منذ ساعة الا ربع

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:04 م

تعرف على تفاصيل تجديد عقد نجم الأهلي مع القلعة الحمراء

بيراميدز يكلف سيف زاهر بحملة الدفاع عن رمضان صبحي

06:28 م

عاجل - موسيماني يستبعد 6 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة الإنتاج الحربي

06:32 م

موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمباراة الإنتاج الحربي

06:30 م

عاجل .. " الدولار" يحقق خسائر جديدة مقابل الجنيه في تعاملات اليوم

12:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض