"دبي لصناعات الطيران" تعلن عن تحديث خاص بتعاملات أعمالها

الإثنين 11/يناير/2021 - 07:59 م
بوابة الفجر

أعلنت "دبي لصناعات الطيران" اليوم عن تحديث خاص بتعاملات أعمالها لعام 2020 بالكامل في ما يخص قسم تأجير الطائرات "دبي لصناعات الطيران كابيتال".

ويتضمن التحديث الخاص بتعاملات الأعمال - سنة 2020 بالكامل عدد تعهدات شراء الطائرات الجديدة: 55 "مملوكة: 38 مدارة: 17" وعدد الطائرات التي تم الاستحواذ عليها: 38 "مملوكة: 23 مدارة: 15" وعدد الطائرات المباعة: 28 "مملوكة: 14 مدارة: 14" أما عدد الاتفاقيات التأجير والعقود اللتي تم تمديدها : 125 "مملوكة: 109 مدارة: 16" وحجم الأسطول "مملوك ومدار وقيد الطلب ومفوض بالإدارة" ~ 425 وبالنسبة للعملاء: 108 الدول: 53.

و فيما يخص استخدام الأسطول المملوك: 98.2 بالمائه ومتوسط عمر الأسطول المملوك "بالسنوات": 6.2 أما متوسط مدة الإيجار المتبقية للأسطول المملوك "بالسنوات": 6.6.

و بالنسبة لإعادة شراء السندات: 192 مليون دولار أمريكي وكذلك إعادة شراء الأسهم: 350 مليون دولار أمريكي.

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