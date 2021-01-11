"دبي لصناعات الطيران" تعلن عن تحديث خاص بتعاملات أعمالها





أعلنت "دبي لصناعات الطيران" اليوم عن تحديث خاص بتعاملات أعمالها لعام 2020 بالكامل في ما يخص قسم تأجير الطائرات "دبي لصناعات الطيران كابيتال".





ويتضمن التحديث الخاص بتعاملات الأعمال - سنة 2020 بالكامل عدد تعهدات شراء الطائرات الجديدة: 55 "مملوكة: 38 مدارة: 17" وعدد الطائرات التي تم الاستحواذ عليها: 38 "مملوكة: 23 مدارة: 15" وعدد الطائرات المباعة: 28 "مملوكة: 14 مدارة: 14" أما عدد الاتفاقيات التأجير والعقود اللتي تم تمديدها : 125 "مملوكة: 109 مدارة: 16" وحجم الأسطول "مملوك ومدار وقيد الطلب ومفوض بالإدارة" ~ 425 وبالنسبة للعملاء: 108 الدول: 53.





و فيما يخص استخدام الأسطول المملوك: 98.2 بالمائه ومتوسط عمر الأسطول المملوك "بالسنوات": 6.2 أما متوسط مدة الإيجار المتبقية للأسطول المملوك "بالسنوات": 6.6.





و بالنسبة لإعادة شراء السندات: 192 مليون دولار أمريكي وكذلك إعادة شراء الأسهم: 350 مليون دولار أمريكي.