الأسقفية: تأجيل اجتماع المؤتمر العام لشهر مايو القادم

الإثنين 11/يناير/2021 - 07:22 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
شارك الدكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأنجليكانية بمصر في اجتماع اللجنة التنفيذية
المنبثقة عن اتحاد الكنائس الأسقفية الأنجليكانية بجنوب الكرة الأرضية حيث ناقشت دور الكنائس فى تعضيد وتشجيع الرعايا فى ظل جائحة كوفيد ١٩ مع ضرورة الاتحاد فى الصلاة من أجل أن يضع الله نهاية لهذا الوباء.

وذكرت الكنيسة الأسقفية في بيان لها اليوم: أن اللجنة قررت تأجيل اجتماع المؤتمر العام من مايو القادم حتى أكتوبر لتتاح الفرصة لسهولة الطيران من بلد إلى بلد إذ تم إختيار القاهرة لتكون مكان انعقاد المؤتمر. 

وأضاف البيان: ناقشت اللجنة أهمية تدعيم الكنائس خاصة فى إفريقيا فى مجال التنمية المستدامة والتعليم اللاهوتى. 

حضر الاجتماع  إلى جانب رئيس أساقفة لإقليم الإسكندرية دكتور منير حنا كلًا من رؤساء أساقفة أقاليم جنوب السودان،ماينمار، تشيلى،المحيط الهندى، سنغافورة، بنجلاديش، الكونجو.

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