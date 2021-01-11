المركز المصري: لا يوجد مجتمع بلاش شائعات.. وهذا هدفها في مصر

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قال الدكتور صبحي عسيلة، الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن اشلائعات هى أحد أهم أدوات الحروب النفسية، ولا يوجد مجتمع بلا شائعات.

وأشار "عسيلة"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، إلى أن السوشيال ميديا ساهمت في سرعى انتشار الشائعات، موضحا أن الشائعات لها أهداف كثيرة، وخاصة استهداف الروح المعنوية ورفع حالة الإحباط للشعوب وخاصة في مصر.

ووصف الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، الشائعات بـ القاتل الصامت، مضيفا أننا إزاء حرب خرساء لا صوت لها.

