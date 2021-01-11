فى دورى القسم الثالث 4 مباريات فى المجموعة الحادية عشر تنطلق غداً

الإثنين 11/يناير/2021 - 07:07 م
بوابة الفجر
إسلام عوده
تنطلق غداً الثلاثاء أربع مباريات فى الجولة الثامنة بالمجموعة الحادية عشر بالقسم الثالث . 
يلتقى مركز شباب الدلنجات الذى يبلغ رصيده 6 نقاط  مع مركز إيتاى البارود  الذى يبلغ رصيده 8 نقاط على ملعب سبورتنج سيتى وكلاهما يأمل فى الفوز للاقتراب من المنطقة الدافئة فى الجدول  . 

ويلتقى رشيد القابع فى المركز قبل الأخير برصيد ثلاث نقاط مع غزل كفر الدوار صاحب المركز الثانى عشر برصيد 6 نقاط . 
ويستضيف  فريق حوش عيسى على ملعبة مركز شباب العبور وكلاهما يبلغ رصيده 9 نقاط ويأتى العبور فى المركز الثامن بفارق الأهداف عن حوش عيسى الذى يأتى فى المركز التاسع . 
ويواجه مركز شباب كفر بولين على أرضه فريق الترام الجريح الذى خسر على ملعبه فى الجولة الماضية أمام المعمورة ويبلغ رصيد بولين 5نقاط ويأتى فى المركز الرابع عشر بينما يحتل الترام المركز الرابع برصيد11نقطة . 
وتأجلت باقى مباريات الأسبوع الثامن بسبب مباريات أندية المجد ودلفى و بدر وإسكندرية للبترول فى الدور التمهيدى لكأس مصر  . 
ويأتى ترتيب المجموعة كالآتى :
1- المجد  17نقطة 
2- نهضة العامرية  16 نقطة 
3- إسكندرية للبترول 12نقطة 
4 -الترام 11نقطة 
5 - بدر  11نقطة 
6 - مركز شباب المعمورة 9 نقاط 
7 - مركز شباب القبارى 9 نقاط 
8 - مركز شباب العبور  9 نقاط  
9 - حوش عيسى 9 نقاط 
10 - مركز شباب إيتاى البارود 8 نقاط . 
11- مياه البحيرة 6 نقاط 
12 - غزل كفر الدوار 6 نقاط 
 13- مركز شباب الدلنجات 6 نقاط 
 14 - مركز شباب بولين 5 نقاط 
15 - رشيد 3 نقاط 
16-  دلفى بدون نقاط .

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