ارتفاع في درجات الحرارة.. بيان عاجل من الأرصاد حول طقس الثلاثاء

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء الموفق 12 يناير 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس الثلاثاء نهارًا:



- طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- طقس دافئ على السواحل الشمالية الغربية، مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على السواحل الغربية.

- طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.

- طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.

- طقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.



طقس الثلاثاء ليلًا:

- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري.

- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية.

- طقس بارد على جنوب سيناء.

- طقس بارد على شمال وجنوب الصعيد.



الظواهر الطبيعية:



- شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.



الوصف الفني لخرائط الطقس:

- يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان.





