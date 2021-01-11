ارتفاع في درجات الحرارة.. بيان عاجل من الأرصاد حول طقس الثلاثاء

الإثنين 11/يناير/2021 - 07:08 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء الموفق 12 يناير 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.
طقس الثلاثاء نهارًا:

- طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- طقس دافئ على السواحل الشمالية الغربية، مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على السواحل الغربية.
- طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.
- طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.
- طقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

طقس الثلاثاء ليلًا:
- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري.
- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية.
- طقس بارد على جنوب سيناء.
- طقس بارد على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية:

- شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الوصف الفني لخرائط الطقس:
- يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان.


أخبار تهمك

بشرى سارة في برشلونة قبل السوبر الإسباني

منذ ساعتين و 16 دقيقة

تعرف موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

منذ ساعتين و 16 دقيقة

الزمالك يضع شرطا لبقاء ساسي

منذ حوالي 6 ساعات

أسرار فشل أحدث جولات مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

"الصحة" تزف خبرًا سارًا حول إصابات كورونا

منذ يوم

مواعيد مباريات الزمالك الجديدة في الدوري المصري

منذ أقل من ساعتين

بدأت بحفل عيد ميلاد نيللي كريم وانتهت بإيجابية المسحة الثالثة.. تعرف على القصة الكاملة لإصابة يسرا بكورونا

منذ أقل من ساعتين

شاهد.. بشرى سارة لمستخدمي الإنترنت في مصر

منذ يومين

لابورتا يتفوق على كل مرشحي رئاسة برشلونة

منذ ساعة الا ربع

عاجل .. " الدولار" يحقق خسائر جديدة مقابل الجنيه في تعاملات اليوم

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمباراة الإنتاج الحربي

منذ ساعة و 16 دقيقة

بيراميدز يكلف سيف زاهر بحملة الدفاع عن رمضان صبحي

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل - موسيماني يستبعد 6 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة الإنتاج الحربي

منذ ساعة و 14 دقيقة

تعرف على تفاصيل تجديد عقد نجم الأهلي مع القلعة الحمراء

منذ 42 دقيقة

عاجل.. نقيب الممثلين يقرر إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة المهنة

منذ يومين

الأهلي ينهي صفقته الصيفية الأولى

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:04 م

تعرف على تفاصيل تجديد عقد نجم الأهلي مع القلعة الحمراء

بيراميدز يكلف سيف زاهر بحملة الدفاع عن رمضان صبحي

06:28 م

عاجل - موسيماني يستبعد 6 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة الإنتاج الحربي

06:32 م

موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمباراة الإنتاج الحربي

06:30 م

عاجل .. " الدولار" يحقق خسائر جديدة مقابل الجنيه في تعاملات اليوم

12:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض