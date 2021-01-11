سلوى عثمان عن دورها بمسلسل "البرنس": سعيدة جدًا بكرم ربنا

الإثنين 11/يناير/2021 - 07:08 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
قالت الفنانة سلوى عثمان، إن مشاعر الأمومة تختلف من أم للأخرى وفقًا لتغير البيئة والمتغيرات التي تعرضت لها الأم، ولهذا قدمت شخصية الأم أكثر من مرة، ولكن بشكل مختلف. 



وتابعت "عثمان"، خلال حوارها مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن هناك مشهد قدمته في مسلسل البرنس أصبح تريند على مواقع التواصل الاجتماعي، والجميع تواصل معها لتقديم التهنئة، معقبة:" كنت سعيدة إن الناس حبت المشهد بالشكل دا، ومبكنتش مصدقة، وكنت فرحانة جدًا وسعيدة بكرم ربنا". 



ولفتت إلى أنها حصلت على جينات الفن من والدها الفنان عثمان محمد علي، معقبة: " كنت متعلقة بالفن وانا صغيرة، ولما مكنتش بعرف أشوف فيلم لسلة الخميس وأنا صغيرة، كان بيكون دمار للبيت كله".

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