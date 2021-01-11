استشاري: قدماء المصريين أول من قاموا بعمليات زراعة الأسنان

Advertisements

قال الدكتور أحمد عز الدين، استشاري تجميل وتركيبات الأسنان، إن قدماء المصريين قاموا بأول عمليات لزراعة الأسنان في التاريخ، وهذا الأمر مذكور في كتب التاريخ، مشيرًا إلى أن الانسان يبحث دائمًا عن الوصول إلى ابتسامة جميلة، خاصة ان الابتسامة هي اول شيء يظهر للناس.



وتابع "عز الدين"، خلال حوارها مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن أي شخص يعاني من مشكلة في الأسنان، عليه أن يذهب إلى مكان يثق فيه، ولديه سمعة طيبة للوصول إلى نتيجة جيدة، مشيرًا إلى أن تجميل الاسنان الان يحدث من خلال الحفاظ على الأسنان الطبيعية، مع عدم البرد أو النحت قدر الإمكان، وهذا الامر لم يكن متوفر في السابق.



ولفت إلى أن برد الاسنان بصورة كبيرة لإعداد عمليات تجميل الاسنان قد يؤدي إلى التهابات في اللثة، ورائحة فم غير جيدة، والكثير من المشاكل الاخرى.

