تعرف على تفاصيل تجديد عقد نجم الأهلي مع القلعة الحمراء

الإثنين 11/يناير/2021 - 07:04 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
حسم سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلى، اتفاقه مع محمد شريف، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لتمديد عقده مع القلعة الحمراء، خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن ينتهي عقد محمد شريف مع القلعة الحمراء فى يناير المقبل، وشهدت الساعات الماضية تحركات قوية واتفاق بين الأهلى مع لتمديد عقده.

ومن المقرر أن يحصل محمد شريف فى الموسم الحالي على 7 ملايين جنيه، وفي الموسم المقبل يحصل على 7.5 مليون جنيه، قبل أن ترتفع فى الموسم الثالث إلى 8 ملايين، ثم فى الموسم الرابع إلى 10 ملايين جنيه.

وكان نادي بيراميدز يخطط للتعاقد مع محمد شريف خلال الفترة المقبلة، قبل أن يقطع الأهلي الطريق ويتوصل لاتفاق لتمديد عقده.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره الإنتاج الحربي، مساء غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

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