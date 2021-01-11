استشاري أسنان يحذر من الحشوات الصيني: خطيرة جدًا

Advertisements

قال الدكتور أحمد عز الدين، استشاري تجميل وتركيبات الأسنان، إن زراعات الاسنان في مصر كانت تتمحور حول وجود نوع ألماني وأمريكي، وبسبب بحث المواطنين عن خفض الأسعار بدأت تتوفر زراعات صينية ورديئة، وبعض الزراعات التي تعد في مصر بصورة غير جيدة، معقبً:" في ناس بتبص على السعر قبل الجودة".



ولفت وتابع "عز الدين"، خلال حوارها مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، إلى أن الزراعات يتم وضعها في الأسنان، وهذا شيء خطير جدًا، ولذلك لابد أن تكون معروفة، حتى لا تؤثر سلبيًا على المريض، مشددًا على ضرورة عدم البحث عن الحشوات الرخيصة، لأن الحشوات المرتفعة الثمن تكون لها كفاءة عالية.



وأشار إلى أن البرندات والتقنيات الخاصة بالاسنان، تتواجد في مصر في نفس الوقت الذي يتواجد في العالم، وهذا منع سفر الكثير من المصريين للعالج في الخارج، مشيرًا إلى ان مصر تواكب أخر التقنيات العلمية في المجال الطبي بصورة كبيرة جدًا.



