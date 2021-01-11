رمضان عبد المعز: سيدنا النبي محمد لم يكن يعرف زعيم المنافقين في المدينة (فيديو)

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قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن القرآن الكريم يقول عن المنافقين "إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن تقول تسمع"، لافتا إلى أن هذا دلالة أنه لا أحد يستطيع أن يتهم أحد بالنفاق.



وتابع عبد المعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الاثنين: "عبدالله بن سلول كبير المنافقين في المدينة، كان ينادى في الناس ليتبعوا سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان يصلى فى الصفوف الأولى في الصلاة، ورغم هذا لم يكن يعرفه النبي، لولا أن قال الله له عن المنافقين".

