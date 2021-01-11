أسعار الذهب تتعافي خلال تعاملات اليوم الإثنين

تعافت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الاثنين، مع خسائر الأسهم الأمريكية.





وتعرضت أسعار المعدن الأصفر للضغط مع قوة الدولار خلال التعاملات، لكن التراجع الملحوظ للأسهم الأمريكية قدم الدعم للذهب.





ودعا الرئيس المنتخب جو بايدن إلى تقديم حزمة مساعدات كبيرة، بما فيها زيادة المدفوعات المباشرة للأفراد بعدما تراجعت الوظائف الأمريكية للمرة الأولى منذ أبريل .





وحقق المعدن الأصفر مكاسب 24 بالمائة في العام الماضي، مستفيداً من حزم التحفيز الضخمة للتصدي لتداعيات كورونا، حيث يعتبر المستثمرون الذهب تحوطاً ضد التضخم.





وبحلول الساعة 3:05 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير بنحو 0.5 بالمائة، أو ما يعادل 10.10 دولار، ليصل إلى مستوى 1845.50 دولار للأوقية.





في حين استقر سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر عند مستوى 1849.59 دولار للأوقية.





وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.6 بالمائة إلى 90.68.