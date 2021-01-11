موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في كأس السوبر الإسباني

الإثنين 11/يناير/2021 - 06:30 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي


يستعد فريق ريال مدريد لمواجهة نظيره اتليتك بلباو، في إطار منافسات الدور نصف نهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في السوبر الإسباني

وتقام المباراة التي تجمع بين فريقي ريال مدريد واتليتك بلباو، يوم الخميس المقبل الموافق الرابع عشر من شهر يناير الجاري.

وتنطلق أحداث المباراة عند الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر بتوقيت أبوظبي، والثامنة بتوقيت جرينتش.

جدير بالذكر أن ريال مدريد كان توج بآخر نسخة لعبت من بطولة السوبر الإسباني، بعد تفوقه على نظيره اتليتكو مدريد بركلات الترجيح.

وكان ريال مدريد في آخر لقاءاته تعادل سلبيًا أمام أوساسونا في الدوري الإسباني، فيما خسر اتليتك بلباو أمام برشلونة بثلاثية مقابل هدفين، لحساب المسابقة ذاتها.

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