موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمباراة الإنتاج الحربي

الإثنين 11/يناير/2021 - 06:30 م
بوابة الفجر
علي نبوي

أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة فريقه لمواجهة الإنتاج الحربي غدًا الثلاثاء ضمن مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

 

وضمت قائمة الأهلي كلا من :-

 

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد رمضان بيكهام وحسين الشحات ورامي ‏ربيعة وسعد سمير وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف ووليد سليمان ‏وأيمن أشرف وبدر بانون وأليو ديانج وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وعلي ‏معلول ووالتر بواليا وأكرم توفيق ومحمد هاني.‏

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