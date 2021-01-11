بيراميدز يكلف سيف زاهر بحملة الدفاع عن رمضان صبحي

الإثنين 11/يناير/2021 - 06:28 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

كشفت مصادر داخل نادي بيراميدز عن الاتفاق الذى تم بين ادارة النادي والاعلامي الشهير سيف زاهر لتولي حملة الدفاع عن رمضان صبحي لاعب الفريق.
اضافت : رمضان صبحي غاضب بشدة من ادارة بيراميدز فى ظل استمرار حملة الهجوم التى يتعرض لها على مواقع التواصل الاجتماعي منذ رحيله عن الاهلي الى صفوف بيراميدز.
واوضحت : رمضان نقل الى مسئولي بيراميدز غضبه من سلبية النادي فى التعامل مع الهجوم الذى يتعرض له وعلى الفور تم التواصل مع سيف زاهر بل وعقد اتصالات واجتماعات مستمرة من اجل قيادة حملة الدفاع عن اللاعب.
واشارت : الفصل الاول من المشهد بدأ اول امس بعد تسريب سيف زاهر خبر وجود مفاوضات من جانب الاهلي لاستعادة رمضان صبحي من اجل تخفيف الضغط على اللاعب وتحويل الدفة الى الاهلي ومسئوليه وجماهيره لكشف الموقف من استعادة اللاعب قبل ان ينفذ زاهر الفصل الثاني من المشهد امس بتأكيد وجود مفاوضات شفهية بين بيراميدز وحمدي فتحي لاعب الاهلي من اجل تجميد الحديث عن رمضان صبحي الذى يعيش حالة نفسية سيئة بسبب الهجوم الذى يتعرض له واتفق مع ادارة ناديه على تكليف سيف زاهر بالدفاع عنه.

أخبار تهمك

عاجل .. " الدولار" يحقق خسائر جديدة مقابل الجنيه في تعاملات اليوم

منذ حوالي 6 ساعات

مواعيد مباريات الزمالك الجديدة في الدوري المصري

منذ أقل من ساعة

شاهد.. بشرى سارة لمستخدمي الإنترنت في مصر

منذ يوم

عاجل.. نقيب الممثلين يقرر إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة المهنة

منذ يومين

أسرار فشل أحدث جولات مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمباراة الإنتاج الحربي

منذ أقل من نصف ساعة

بشرى سارة في برشلونة قبل السوبر الإسباني

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل - موسيماني يستبعد 6 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة الإنتاج الحربي

منذ ثلث ساعة

تعرف موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

منذ ساعة و 23 دقيقة

الأهلي ينهي صفقته الصيفية الأولى

منذ حوالي 10 ساعة

"الصحة" تزف خبرًا سارًا حول إصابات كورونا

منذ حوالي 23 ساعة

بدأت بحفل عيد ميلاد نيللي كريم وانتهت بإيجابية المسحة الثالثة.. تعرف على القصة الكاملة لإصابة يسرا بكورونا

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. السيسي يستقبل وزير الخارجية الفرنسي

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يضع شرطا لبقاء ساسي

منذ حوالي 5 ساعات

بيراميدز يكلف سيف زاهر بحملة الدفاع عن رمضان صبحي

منذ أقل من نصف ساعة

تعرف على مواعيد مباريات الأهلي الجديدة في الدوري

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:30 م

بشرى سارة في برشلونة قبل السوبر الإسباني

عاجل .. " الدولار" يحقق خسائر جديدة مقابل الجنيه في تعاملات اليوم

12:59 م

"الصحة" تزف خبرًا سارًا حول إصابات كورونا

08:18 م

تعرف موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

05:30 م

عاجل - موسيماني يستبعد 6 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة الإنتاج الحربي

06:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض