بيراميدز يكلف سيف زاهر بحملة الدفاع عن رمضان صبحي





كشفت مصادر داخل نادي بيراميدز عن الاتفاق الذى تم بين ادارة النادي والاعلامي الشهير سيف زاهر لتولي حملة الدفاع عن رمضان صبحي لاعب الفريق.

اضافت : رمضان صبحي غاضب بشدة من ادارة بيراميدز فى ظل استمرار حملة الهجوم التى يتعرض لها على مواقع التواصل الاجتماعي منذ رحيله عن الاهلي الى صفوف بيراميدز.

واوضحت : رمضان نقل الى مسئولي بيراميدز غضبه من سلبية النادي فى التعامل مع الهجوم الذى يتعرض له وعلى الفور تم التواصل مع سيف زاهر بل وعقد اتصالات واجتماعات مستمرة من اجل قيادة حملة الدفاع عن اللاعب.