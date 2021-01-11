ضبط شخص لتنمره على مهتز نفسيًا باستخدام كلب في الإسكندرية

الإثنين 11/يناير/2021 - 06:22 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ


كشفت جهود أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "يوتيوب" متضمنًا قيام شاب بالتنمر على أحد المواطنين مستخدمًا حيوان " كلب".

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بالفحص تبين قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة المنشية بالإسكندرية – له معلومات جنائية، بالتعدى على أحد المواطنين "مهتز نفسيًا " مقيم بذات الناحية – له معلومات جنائية وذلك أثناء سيره بدائرة القسم مصطحبًا الكلب الخاص به وقيامه بالسماح له بالهجوم على الشخص المشار إليه وطرحه أرضًا.
عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط المتهم وبصحبته الكلب المستخدم فى الواقعة.

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بقصد التنمر على الأخير، وجذب إنتباه المارة بالمنطقة محل البلاغ.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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