احمد حواش مديرا فنيا لقفط خلفا لعيسي

الإثنين 11/يناير/2021 - 06:20 م
بوابة الفجر
عاطف الشعيني


استقر مجلس إدارة نادي قفط علي اختيار احمد حواش، مدرب نادي قنا السابق، لتولي القيادة الفنية لفريق الكرة بالنادي خلفا لمحمد عيسي المدير الفني السابق، الذي تقدم باستقالته من تدريب الفريق.

وقال حواش أن هناك علاقة قوية تربطه بمجلس إدارة نادي قفط، مؤكدا أن هذه العلاقة هي السبب الرئيسي في قبولي المهمة في هذا التوقيت .

وأشار حواش الي ان نادي قفط من الأندية العريقة التي تستحق التواجد في دوري القسم الثاني، وهذا ما سوف نسعي إليه خلال الفترة المقبلة.

وتابع أن الفريق يحتاج بعض التدعيمات خاصة في خط الدفاع، وسوف نسعي للتدعيم بعض الجلوس مع مجلس إدارة النادي والتنسيق معه.

يذكر أن فريق نادي قفط يحتل المركز الثالث بجدول المجموعة الثانية بدوري القسم الثالث برصيد 11 نقطة، بعد أن خسر مؤخرا أمام نادي قفط بهدفين مقابل

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